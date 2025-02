Jednakże wielu ekspertów, w tym think tank RAND i partnerzy z Indii, kwestionowało jego spełnianie powyższych kryteriów przez rosyjską maszynę . Hindusi uczestniczący przez 11 lat w tym projekcie zrezygnowali w 2018 roku, wybierając zakup francuskich Rafale. Decyzję tę spowodowały niewielkie postępy w Rosji i ograniczony dostęp do technologii.

Według rosyjskich źródeł, Su-57 jest wyposażony w wydajny radar z aktywnym skanowaniem elektronicznym (AESA) oraz pasywny system IRST, chociaż ich osiągi mogą być gorsze w porównaniu do zachodnich rozwiązań. Nowe jednostki mogą być nawet wyposażone w starsze systemy z uwagi na ograniczony dostęp Rosji do zaawansowanej elektroniki .

Su-57 to jedna z niewielu rosyjskich maszyn zdolnych do przenoszenia potężnych kierowanych pocisków powietrze-powietrze dalekiego zasięgu R-37. Są one znane ze zmodyfikowanych MiG-31BM i mogą strącać cele na dystansie do 300 kilometrów, chociaż tyczy się to większych obiektów takich jak samoloty transportowe czy AWACS. Ponadto Su-57 przenosi też nowoczesne rosyjskie pociski manewrujące Ch-69.