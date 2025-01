Rosjanie mają ambitne plany. Zapowiadają, co się stanie z Su‑57

Czemiezow podkreślił, że Su-57 przechodzi modernizację i jest obecnie "znacząco inny" od swojej pierwotnej wersji, która pierwszy raz wzbiła się w powietrze 15 lat temu. Mimo optymizmu Czemiezowa, nie jest jasne, czy Rosja faktycznie zdoła zwiększyć produkcję Su-57, zwraca uwagę serwis Bulgarian Military. Dotychczas wyprodukowano jedynie niewielką liczbę tych samolotów, a sankcje nałożone na rosyjski przemysł lotniczy budzą wątpliwości co do dostępności kluczowych komponentów.

Suchoj Su-57 to rosyjski myśliwiec piątej generacji, rozwijany przez biuro konstrukcyjne Suchoja. Jest on określany jako samolot wielozadaniowy, zdolny do prowadzenia walki zarówno na dalekim, jak i bliskim dystansie, a także wykonywania misji uderzeniowych na cele naziemne. Prototyp Su-57, znany pierwotnie jako PAK FA (T-50), po raz pierwszy wzbił się w powietrze 29 stycznia 2010 r.