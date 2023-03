Francja otrzymała pierwszy myśliwiec Rafale F4.1. Oferuje skokowy wzrost możliwości

Rafale F4.1 trafi w ręce pilotów z 30. Skrzydła Myśliwskiego, którzy będą na nim przeprowadzać testy kwalifikacyjne. Pierwsze będą miały za zadanie dopuścić maszynę do misji szkoleniowych, a następnie celem będzie kolejno, osiągniecie wstępnej i całkowitej gotowości operacyjnej do 2024 roku.

W stosunku to poprzednich wersji znacznie miały zostać poprawione możliwości łączności satelitarnej i poprzez dedykowane kanały komunikacyjne. Zmiany też objęły dodanie nowych funkcji do radaru RBE2 typu AESA i systemu samoobrony SPECTRA, zastosowanie ulepszonych komponentów do FSO zawierającego poza kamerą dzienną o wysokiej rozdzielczości także system IRST oraz implementację wyświetlacza nahełmowego Scorpion z technologią rozszerzonej rzeczywistości.

Do tego należy dodać poprawienie możliwości zasobników celowniczo-obserwacyjnych TALIOS oraz integrację z pociskami MICA-NG i kierowanymi bombami BANG 1000 (dawniej AASM 1000). Są to moduły doczepiane do niekierowanych bomb Mk84 o masie 1 tony tak samo jak ma to miejsce w bardziej znanych zestawach JDAM.