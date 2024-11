Mimo oficjalnego ogłoszenia, szczegóły dotyczące daty podpisania umowy i tożsamości nabywcy nie zostały ujawnione. Wywołało to liczne spekulacje, szczególnie w mediach społecznościowych, gdzie część ekspertów uważa to za potwierdzenie sukcesu Rosji, podczas gdy inni pozostają sceptyczni, określając to jako potencjalną propagandę. Ogłoszenie kontraktu zbiegło się w czasie z prezentacją Su-57E, eksportowej wersji myśliwca, na międzynarodowych pokazach lotniczych Zhuhai Air Show w Chinach, które odbywają się w dniach 12-17 listopada.