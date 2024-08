Ukraiński samolot Su‑27 nad Rosją. Poluje na drony i śmigłowce

Su-27 opracowany przez biuro konstrukcyjne Suchoj, wzniósł się w powietrze po raz pierwszy w maju 1977 roku. Była to odpowiedź Związku Radzieckiego na amerykańskie samoloty myśliwskie F-15 . W efekcie powstała ciężka dwusilnikowa maszyna o masie własnej 16 ton i maksymalnej 30 ton.

Najwięcej masy zajmuje zapas paliwa w wewnętrznych zbiornikach wynoszący aż 9,4 tony, a udźwig uzbrojenia możliwego do rozmieszczenia po 10 pylonach to 4,4 tony. Przekłada się to na dużo większy niż w przypadku MiG-ów zasięg operacyjny wynoszący około 3,5 tys. km oraz pułap aż 19 km.