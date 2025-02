"Niewidzialny pocisk Rosji". Bez pomocy Białorusi nie powstanie

Jak przyznał Andrij Jermak, szef gabinetu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Rosja używa do produkcji pocisków manewrujących Ch-69 będących główną bronią uderzeniową samolotów Su-57 komponentów produkcji białoruskiej. Takie wnioski wyciągnięto po zbadaniu jednego z wraków pocisku znalezionego na terenie obwodu kijowskiego.

Są to najnowsze pociski manewrujące w arsenale rosyjskiego lotnictwa wojskowego wprowadzone do służby w 2022 roku stanowiące trudny cel dla ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Okazuje się jednak, że Rosjanie samodzielnie nie są w stanie produkować wszystkich niezbędnych komponentów i muszą się ratować importem jak w wielu innych zaawansowanych systemach uzbrojenia.

Pociski Ch-69 określane też jako Ch-59MK2 jak pisał dziennikarz Wirtualnej Polski Łukasz Michalik, są rozwojową wersją znanych od 1991 roku pocisków Ch-59 . Są to pociski skrzydlate o masie szacowanej na 800 kg, z czego 300 kg ma przypadać na głowicę bojową w wersji penetrującej bądź kasetowej.

Pocisk został zaprojektowany do zmieszczenia się do wewnętrznych komór uzbrojenia samolotu Su-57 oraz w odróżnieniu od poprzednika miał zyskać budowę obejmującą cechy stealth. Zasięg pocisków wedle doniesień ma wynosić około 400 kilometrów.

Ukraińcy nie mają do nich rakiet. Stały się łowcami dronów

Ukraińcy nie mają do nich rakiet. Stały się łowcami dronów

Ponadto mają one podobnie jak europejskie Storm Shadow mieć możliwość lotu na niskim pułapie rzędu 20-30 metrów wedle Rosjan, co w połączeniu z cechami stealth bardzo utrudnia ich wykrycie oraz zestrzelenie przez naziemną obronę przeciwlotniczą. Prędkość lotu ma być poniżej Mach 1, co podobnie jak w wielu konkurencyjnych pociskach wskazuje na wykorzystanie silnika turboodrzutowego.