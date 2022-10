Polskie F-16 i F-22 Raptory w akcji. Pełnią całodobowy dyżur na polskim niebie

Amerykańskie myśliwce F-22 Raptor od sierpnia tego roku stacjonują w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Maszyny zostały tutaj przeniesione, w celu wsparcia misji NATO Air Shielding. Ich obecność w tym miejscu przygotowuje również polskich pilotów na przyjęcie myśliwców F-35 . We wrześniu nasza dziennikarka Karolina Modzelewska, korzystając z zaproszenia, odwiedziła lotnisko w Łasku . W tym tygodniu odbyły się na nim również ćwiczenia sił powietrznych Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Zastępca szefa sztabu ds. planowania w Dowództwie Sił Powietrznych NATO, turecki generał Ömer Nafiz Gülmezoğlu Manewry zwrócił uwagę na znaczenie ćwiczeń Air Shielding. – Manewry wzmacniają naszą wartość bojową i możliwości współdziałania. To komunikat, że jeżeli ktokolwiek naruszy granice powietrzne NATO, natknie się na sojusznicze siły powietrzne, które są gotowe na nieprzyjacielski atak – zaznaczył.

F-22 Raptor to myśliwce, które są na wyposażeniu jedynie Stanów Zjednoczonych i nigdy nie zostały przeznaczone na eksport. Ich przerzucenie do Polski, zdaniem ekspertów, świadczy o dużym zaangażowaniu Amerykanów w bezpieczeństwo regionu. Już na etapie projektowania F-22 zakładano, że ich główną rolą będzie przeciwstawianie się radzieckiemu lotnictwu w przypadku naruszania przez nie przestrzeni powietrznej USA i sojuszników.

– Obecność F-22 tutaj to pokaz jedności NATO i zdolności Sojuszu do kolektywnej obrony. Codziennie odbywają się loty, obecność natowskich statków powietrznych nie ustaje. Mamy zdolności, dzięki którym możemy odeprzeć każdy atak nieprzyjaciela, zareagować na każdą agresję w stosunku do państw NATO – podkreślił generał brygady pilot Ireneusz Nowak, zastępca inspektora sił powietrznych DG RSZ.