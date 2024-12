Rzucają kamieniami w pojazdy Rosjan. Putin nie uważa tego za porażkę

Zaskakująco udana ofensywa grup rebelianckich w Syrii doprowadziła do upadku reżimu Baszara al-Assada będącego regionalnym sojusznikiem Rosji. Jest to ogromna strata dla Moskwy która utraciła bazę operacyjną umożliwiającą zaopatrywanie operacji prowadzonych m.in. w Afryce.

Z kolei radary Podlet-K1 to wyspecjalizowane narzędzie do wykrywania trudnowykrywalnych obiektów lecących na bardzo niskiej wysokości. Katalog celów obejmuje m.in. małe drony czy pociski manewrujące Storm Shadow .

Z pojazdów zostały Rosjanom w Syrii głównie ciężarówki oraz lekkie maszyny ekspedycyjne. Nie są to konstrukcje, które dobrze nadają się do pełnoskalowej wojny w Ukrainie, ale w obecnej sytuacji nawet one są cenne da Moskwy. Jak pisaliśmy, Rosjanie borykają się z problemami logistyki na froncie i dlatego coraz częściej wykorzystują do transportu pojazdy cywilne, w tym minibusy UAZ-452 Buchanka.