Rosyjska broń balistyczna i naddźwiękowa. Oto dlaczego ukraińska obrona ma problemy

Najbardziej liczne systemy obrony przeciwlotniczej, takie jak przenośne zestawy PPZR Piorun , Mistral , RBS-70 oraz cięższe systemy krótkiego zasięgu typu NASAMS czy IRIS-T , są zaprojektowane do neutralizowania samolotów i wolno lecących obiektów na niskiej wysokości, osiągających prędkość do Mach 2. Ich zasięg wynosi odpowiednio do 10 km i 40 km.

Inną istotną sprawą jest precyzja wykrywania celu i naprowadzania wystrzelonej rakiety, co można porównać do próby trafienia poruszającej się igły inną igłą. Tylko kilka systemów na świecie posiada takie zdolności. Cena pojedynczej rakiety, na przykład 5-7 milionów dolarów dla PAC-3MSE , jest uzasadniona jej zaawansowanymi możliwościami.

Ukraina otrzymała cztery baterie systemów obrony przeciwrakietowej (trzy Patriot i jeden SAMP/T) do zwalczania celów balistycznych, co stanowi uzupełnienie po stratach systemów S-300P i S-300W. To jednak niewystarczające wsparcie, gdyż zasięg antybalistyczny tych systemów to około 40 km, co ogranicza ochronę do Kijowa i kilku innych miejsc.