Problematyczne śmigłowce Ka-52 Aligator. Tego strącił dar ze Szwecji

Ukraińcy otrzymali ze Szwecji pewną liczbę systemów przeciwlotniczych Saab RBS-70 zdolnych do rażenia celów na dystansie do 9 km i pułapie do 5 km, których system naprowadzania jest niewrażliwy na wszelkie metody zakłócenia.

Ten system pierwszy raz wprowadzony do służby w 1979 r. podobnie jak brytyjski Starstreak wykorzystuje do naprowadzania pierwotną wiązkę lasera. Do zalet tego sposobu naprowadzania można wymienić niski koszt i niewrażliwość na wszelkie środki samoobrony dedykowane pociskom z radarem lub głowicą działającą w podczerwieni, a do wad konieczność naprowadzania pocisku na cel aż do chwili trafienia.