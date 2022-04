Norwegia przekazuje Ukrainie prawie cały arsenał. Chodzi o pociski Mistral

Norwegia używa tych systemów na swoich korwetach Skjold oraz stawiaczach min i miał zostać wycofany w najbliższych latach na rzecz nowego systemu. Norwegia dostarczyła już wcześniej pomoc wojskową Ukrainie obejmującą wyposażenie ochronne w postaci m.in. kamizelek kuloodpornych oraz 4 tys. jednorazowych granatników przeciwpancernych M72 od Nammo.

Zestawy Mistral — system krótkiego zasięgu z Francji

Pierwsza generacja pocisków przeciwlotniczych krótkiego zasięgu Mistral została wprowadzona do uzbrojenia w 1989 roku była produkowana przez Matra Defence (dzisiaj MBDA). Jest to pocisk typu odpal i zapomnij o średnicy 90 mm z naprowadzaniem obejmującym kombinację sensora IR trzeciej generacji wspartego sensorem UV. Pierwsza generacja pozwalała zwalczać cele na dystansie do 6 km i na pułapie do 3 km przy wykorzystaniu odłamkowej głowicy bojowej o masie ~ 3 kg.

Osiągi zostały jednak drastycznie podniesione w drugiej generacji produkowanej od 1997 roku, gdzie zastosowano sensor IR czwartej generacji zwany też IIR pozwalający nie tyle na wykrycie punktów ciepła, ale można rzec termicznego obrazu celu. W takim przypadku pocisk jest w stanie odróżnić kształt więc flary i inne rozwiązania samoobrony za wyjątkiem drogich oślepiających systemów DIRCM są bezskuteczne. Warto jednak zaznaczyć, że jest to dużo droższy system naprowadzania niż ten stosowany w np. FIM-92 Stinger.

Ponadto sensor IIR lepiej też lepiej radzi sobie z namierzaniem np. dronów lub samolotów od przodu gdzie jedynym źródłem ciepła jest nagrzane poszycie, a nie pracujący silnik. MBDA będące producentem przyznaje, że 96 proc. odpaleń Mistrali zostało zakończonych trafieniem celu. Pocisk porusza się z prędkością 2,71 Ma (930 m/s) więc znacznie mniej niż brytyjski Starstreak.

Poza ulepszonym naprowadzaniem zwiększono też zapas paliwa, co wpłynęło na zwiększenie zasięgu do 7,5 km oraz pułapu przechwytywania do 5 km. Systemy Mistral zdobyły uznane pośród wielu klientów zagranicznych i są wykorzystywane przez ponad dwadzieścia państw zarówno w formie rozstawianej wyrzutni przenośnej, odpalanej z pojazdów bądź okrętów.







Źródło zdjęć: © materiały prasowe | Ardi [ 1 / 4 ] Odpalanie przenośnego zestawu Mistral.

Morska wyrzutnia SIMBAD (te dostanie Ukraina) jest bardzo podobna do wersji lądowej Atlas i to tylko kwestia czasu, zanim Ukraińcy zdołają je osadzić na jakimś podwoziu. Norwegia zamówiła swoje pociski po 1997 roku, więc będą to nowsze ulepszone warianty, które znacznie ułatwią Ukraińcom polowanie np. na śmigłowce Ka-52.