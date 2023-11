Malutki kraj daje przykład światu. NASAMS już w Ukrainie

W stosunku do Produktu Krajowego Brutto (PKB), Litwa jest jednym z państw zdecydowanie najmocniej wspierających Ukrainę. Nie waha się przekazywać nawet najnowocześniejszej i najdroższej broni. Dostarczenie dwóch wyrzutni systemu NASAMS (ang. Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) to spełnienie deklaracji sprzed kilku tygodni i jednocześnie bardzo duże wzmocnienie zdolności obronnych Ukrainy. Wyrzutnie będą pracować z komponentami systemu wysłanymi do Ukrainy przez Norwegię i Stany Zjednoczone.