Myśliwiec szóstej generacji. Państwa zacieśniają współpracę

To kluczowy moment dla programu zakładającego, że pierwszy myśliwiec szóstej generacji stworzony przez Japonię, Wielką Brytanię oraz Włochy wzbije się w powietrze w 2035 r. Państwa wiążą z nim spore nadzieje. Uważają, że program ma kluczowe znaczenie dla przyszłej stabilności w regionie euroatlantyckim, Indo-Pacyfiku i szeroko rozumianego bezpieczeństwa globalnego.

Ma to zapewnić przewagę na polu walki. Maszyny przebywające w powietrzu mogą widzieć więcej i szybciej niż np. naziemne radary. Połączone z rozbudowanym systemem komunikacji są więc w stanie zapewnić armii kluczowe informacje. Co więcej, już teraz wiadomo, że utrzymanie przewagi powietrznej jest jednym z ważniejszych zadań w przypadku potencjalnego konfliktu. Obrazuje to sytuacja w Ukrainie, która pomimo mniejszej floty samolotów bojowych nie pozwoliła Rosji, aby zdominowała niebo nad nią.