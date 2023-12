Uważa się, że F/A-XX będzie załogowym myśliwcem Marynarki Wojennej USA, objętym programem NGAD, czyli Next Generation Air Dominance. Program zbudowany podobnie do NGAD Sił Powietrznych USA, stanowi rodzinę systemów, która, jak wyjaśnia Naval News, obejmuje rozwój zarówno myśliwców załogowych, bezzałogowców, czyli tzw. "lojalnych skrzydłowych", jak i innych technologii. Myśliwiec NGAD Marynarki Wojennej ma zastąpić starzejącą się flotę F/A-18E/F Super Hornet, która najprawdopodobniej zostanie wycofana ze służby ok. 2030 r., natomiast myśliwiec NGAD Sił Powietrznych zastąpi flotę F-22 Raptor .

Serwis National Interes zwrócił uwagę m.in. na zastrzeżenia dotyczące technologii stealth w Su-57, a także jego sygnatury radiowej, która ma być nieporównywalnie gorsza do sygnatury radiowej F-22, czy F-35. "Plotki" podsyca fakt, że jedna z rzekomo najlepszych maszyn we flocie powietrznej Putina jest rzadkością nad Ukrainą. Sprawa nieco inaczej wygląda w przypadku Chengdu J-20. Nie od dziś wiadomo, że ten myśliwiec to jeden z asów w militarnej talii Pekinu. Jak informował już Łukasz Michalik, Chengdu J-20 to obecnie, po amerykańskich F-35 i F-22, trzeci najliczniej produkowany myśliwcem 5. generacji na świecie. Jeśli chodzi o Su-57 liczby są nieco mniej imponujące. W zależności od źródeł mówi się o od 4 do "nawet" 15 operacyjnych Su-57.