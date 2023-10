Polska armia może być jeszcze lepsza. Wszystko dzięki tej technologii

Do USA w szczególności dostarczamy kluczowe komponenty do napędów lokomotyw, i to w takiej skali i jakości, że w zasadzie jesteśmy głównym dostawcą części. USA to najbardziej wymagający rynek świata i WUZETEM ma zdolności produkcyjne oraz technologię, by spełnić jego wymogi. (…) Część rynku kolejowego w USA jest de facto uzależniona od naszych dostaw.