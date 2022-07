Atomowa porażka Rosjan. 2S7M Małka zniszczyła się sama

Na poniższym zdjęciu widzimy zestaw 2S7M Małka , którego lufa została urwana, a załoga najprawdopodobniej zginęła. Warto zaznaczyć, że 2S7 Małka kal. 203 mm strzela pociskami o masie aż 103 kg, a ich prędkość wylotowa to 960 m/s. Jeśli nie odłamki to fala uderzeniowa zrobiła swoje.

Problem jest też znany w przypadku amunicji do broni strzeleckiej. Zazwyczaj strzelec użytkujący amunicję pochodzącą np. z II wojny światowej będzie miał sporo niewypałów, ale może też dojść do skoków ciśnienia lub do utknięcia pocisku w lufie. To ostatnie niewykryte może spowodować podobny efekt jak wyżej, tylko w miniaturowej skali (jeśli zostanie oddany kolejny strzał).