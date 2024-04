Iluzja przewagi technicznej. Szkodliwy mit wojny w Ukrainie

Jak to możliwe, że jeden z najlepszych czołgów świata nie wytrzymuje konfrontacji z Rosjanami? Czy broń, za którą Polska jest gotowa płacić wiele miliardów dolarów , to pancerny szmelc? Nic bardziej mylnego, a odpowiedź na te pytania wskazał m.in. w rozmowie z dziennikarzem Wirtualnej Polski, Mateuszem Tomczakiem , gen. Waldemar Skrzypczak.

Zgromadzenie amunicji w kadłubie, jak w czołgach rosyjskich czy niektórych zachodnich, zmniejsza nieco ryzyko trafienia w jego magazyn, ale gdy to już nastąpi, rośnie ryzyko śmierci załogi i całkowitego zniszczenia czołgu.

Nie mniej ważną kwestią jest znikoma liczba nowoczesnych zachodnich czołgów , do których zaliczyć można przede wszystkim czołgi Abrams, Challenger 2 i zaledwie 21 spośród Leopardów 2 ( czołgi w wariancie Leopard 2A6 ).

Pamiętajmy, że Leopard 2A4 to czołg reprezentujący poziom ochrony i poziom techniczny sprzed prawie 40 lat – to maszyna zbudowana w połowie lat 80 . Zaledwie kilka lat młodszy jest Stridsvagn 122, czyli szwedzki Leopard 2A5 ze wzmocnionym pancerzem.

Ten sam los co w przypadku abramsów może stać się udziałem mocno mitologizowanych przez ukraińskie władze F-16. Nowe samoloty bojowe są Ukrainie niezbędne, bo jej lotnictwo zostało niemal całkowicie zniszczone i ich dostarczenie jest jednym z warunków dalszego stawiania skutecznego oporu najeźdźcy.

Przekonanie, że nawet kilkadziesiąt starszych F-16 (bo będą to samoloty w wariancie F-16AM/BM , choć – być może – z wymienionym na nowszy radarem) odmieni los wojny, może być nadmiernym optymizmem.

Zwłaszcza, że możliwości tych maszyn w Ukrainie będą ograniczone ze względu na wyrwanie ich z natowskiego ekosystemu : Ukraina będzie mogła wykorzystać podarowaną broń mniej efektywnie, niż robiłaby to np. Holandia czy Norwegia, dysponujące wsparciem ze strony natowskiego rozpoznania, zaplecza technicznego czy choćby latających cystern.

F-16 dla Ukrainy. To ważna pomoc, ale może nie przynieść przełomu

Czy zatem zachodnia broń i zapewniana przez jej niektóre typy przewaga techniczna nie mają znaczenia? Uczciwa odpowiedź brzmi: to zależy . Wojna w Ukrainie przyniosła kilka przykładów, gdy broń z Zachodu faktycznie wpłynęła na los zmagań.

Za pierwszy z nich można uznać lato 2022, gdy dostarczenie Ukrainie zaledwie kilkunastu wyrzutni HIMARS doprowadziło do długotrwałego porażenia rosyjskiej logistyki i rozbicia łańcucha dostaw. Zmusiło to Rosjan do odsunięcia własnych magazynów o kilkadziesiąt kilometrów dalej od linii walk i spowodowało chaos, który pozwolił Ukrainie na przeprowadzenie błyskotliwej, letniej ofensywy.