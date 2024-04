Wszystkie amerykańskie czołgi Abrams, jakie znalazły się w Ukrainie, to warianty M1A1. Chodzi o maszyny mierzące prawie 10 m długości i ważące ok. 57 t. Pojazdy są wyposażone w armatę kal. 120 mm oraz karabiny maszynowe kal. 12,7 mm i 7,62 mm.

Wojna w Ukrainie dobitnie dowodzi, że każdy czołg może zostać zniszczony lub przejęty przez przeciwnika, na co duży wpływ ma działanie dronów. Obydwie strony konfliktu potrafią wykorzystywać bezzałogowce za kilkaset dolarów do eliminowania czołgów, które, tak jak np. abramsy, są wyceniane na kilka czy nawet kilkanaście mln dolarów.

Czołgi przez lata były traktowane jako symbol potęgi militarnej . Większość państw szczycących się rozwojem armii przeznaczało duże środki na tego rodzaju maszyny (a część wciąż to robi). Chociaż czołgi pomogły przeprowadzić wiele udanych operacji zarówno Ukraińcom jak i Rosjanom, ich rola na współczesnym polu walki jest już inna niż dawniej. Głosy, że czołgi to już przeżytek mogą wydawać się przesadzone, ale nie ma wątpliwości, że nie są to pojazdy niezwyciężone.

Czołg musi mieć odpowiednie środowisko do walki (np. być dobrze osłaniany). Drony okazują się dla nich nie mniejszym zagrożeniem niż miny i przeciwpancerne pociski kierowane. Przede wszystkim z powietrza mogą przeprowadzić doskonałe rozpoznanie i zlokalizować dużą, kilkudziesięciotonową jednostkę. Ponado pancerz każdego czołgu ma przynajmniej jeden słaby punkt (często znajduje się on na górze całej konstrukcji), w który starają się uderzać piloci dronów (niekiedy zrzucają z bezzałogowów ładunki wybuchowe).

Cytowany przez "The New York Times" Can Kasapoglu, analityk ds. obronności w Hudson Institute w Waszyngtonie, ocenił, że "konflikt w Ukrainie zmienia samą naturę współczesnych działań wojennych". Odniósł się tymi słowami do łatwiejszego niż się spodziewano niszczenia czołgów przez drony.