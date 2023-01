Czołgi Leopard 2 dla Ukrainy. Sprzęt Bundeswehry, który stał się europejskim standardem

Choć Polska już wcześniej przekazała wschodniemu sąsiadowi czołgi, do tej pory były to konstrukcje radzieckie – jak T-72, lub mające radziecki rodowód, jak PT-91 Twardy . Leopard 2 ma szansę stać się pierwszym czołgiem opracowanym na zachodzie, który wesprze Ukrainę w obronie przed rosyjskim najeźdźcą.

Choć ze względu na symbolikę wsparcie Ukrainy Leopardami 2 będzie bardzo ważne, to czołgi te – zwłaszcza w swoich starszych wersjach, jak Leopard 2A4 – nie muszą oznaczać jakościowego przełomu na ukraińskich polach bitew. Z czego to wynika i w jaki sposób Leopard 2 zdominował europejski rynek czołgów?

Leopard 2 to pierwszy czołg podstawowy zaliczany do 3. generacji. Charakteryzuje ją zastosowanie (zazwyczaj) wielowarstwowego pancerza, skutecznej stabilizacji armaty, dzięki czemu można prowadzić ogień bez potrzeby zatrzymywania się, a także systemów celowniczych i kierowania ogniem, dających dużą szansę na trafienie celu pierwszym pociskiem.

Początkowo Leopard 2 nie odniósł wielkiego sukcesu. W czasie zimnej wojny, poza Bundeswehrą, eksploatowały go tylko Holandia i Szwajcaria. Ogromny sukces tego czołgu przypadł na lata 90. i późniejsze, kiedy to kolejne państwa, poszukując nowoczesnej broni pancernej, wybierały niemiecką konstrukcję.

Najnowsze warianty Leopardów 2, jak Leopard 2A7 czy A7+ to jakościowo zupełnie inna półka zarówno pod względem bezpieczeństwa (m.in. za sprawą systemu aktywnej ochrony), jak systemu kierowania ogniem czy świadomości sytuacyjnej załogi. Do Ukrainy trafią jednak zapewne czołgi reprezentujące podobną generację, jakiej użyła w walkach Turcja.

Nie jest znana dokładna liczba straconych przez Turcję Leopardów 2. Najbardziej ostrożne szacunki mówią o co najmniej kilkunastu egzemplarzach, ale prawdopodobnie jest to liczba zaniżona. Podczas samych walk o miejscowość Al-Bab w grudniu 2016 roku Turcja straciła co najmniej 10 czołgów tego typu.

Co istotne, część z nich nie została tylko uszkodzona, co zmusiło załogę do opuszczenia i pozostawienia sprzętu. Dostępne materiały zdjęciowe pokazują całkowicie zdemolowane, rozerwane eksplozjami kadłuby Leopardów 2, co wskazuje – prawdopodobnie – że doszło w nich do eksplozji amunicji.