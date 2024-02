Pierwszy Abrams trafiony w Ukrainie. Wybuchł magazyn amunicji

Ukraiński M1A1SA (ang. Situational Awareness) Abrams został najprawdopodobniej trafiony w magazyn amunicji. Spowodowało to wielką, bardzo efektowną eksplozję, ale – najprawdopodobniej – nie doprowadziło do bezpowrotnego zniszczenia czołgu.

Wskazują na to m.in. otwarte włazy, co sugeruje, że załoga Abramsa zdołała się ewakuować . Zadziałało w tym przypadku rozwiązanie, polegające na pełnej separacji amunicji od załogi.

Naboje do 120-mm armaty znajdują się w magazynie w niszy z tyłu wieży . Są oddzielone od przedziału bojowego pancerną, odsuwaną przegrodą, która jest otwierana tylko na moment podczas pobierania pocisku przez ładowniczego.

W razie wybuchu amunicji impet eksplozji jest kierowany jest na zewnątrz czołgu przez klapy wydmuchowe . Są to specjalnie zaprojektowane elementy pancerza, które podczas eksplozji w magazynie amunicji są odrzucane, pozwalając na bezpieczne rozproszenie energii.

W przeciwieństwie do rosyjskich czołgów (a także dużej części zachodnich), gdzie eksplozja amunicji powoduje oderwanie wieży od kadłuba i śmierć załogi, Abrams po trafieniu w magazyn amunicji pozostaje bezpieczny dla żołnierzy. Co więcej czołg – mimo efektownego wybuchu – odnosi stosunkowo niewielkie uszkodzenia i zazwyczaj nadaje się do remontu.