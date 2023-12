Rosjanie są bezsilni. Ukraińcy szczerze o pociskach Storm Shadow

Pociski manewrujące Storm Shadow (znane też jako SCALP) to kolejna "broń zwycięstwa", za jaką ukraińskie ministerstwo obrotny postanowiło podziękować w ramach Kalendarza Adwentowego. Jest to wyjątkowa akcja, w ramach której codziennie aż do Świąt Bożego Narodzenia przedstawiany jest środek umożliwiający Kijowowi skuteczną walkę z Rosjanami.