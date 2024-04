Ukraińcy wycofali czołgi Abrams z frontu. Teraz uspokajają Zachód

"Czołgi świetnie sprawdzają się na polu bitwy i z pewnością nie zamierzamy ukrywać przed wrogiem tego, co zwykle sprawia, że on sam się ukrywa. Co więcej, nie zostawimy naszej piechoty bez tak potężnego wsparcia ogniowego, ale w jakim celu, gdzie i co przemieszczają Siły Zbrojne Ukrainy, nie będzie komentowane publicznie" - podano w oświadczeniu 47. Brygady Zmechanizowanej Sił Zbrojnych Ukrainy opublikowanym w serwisie Telegram.