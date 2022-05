Haubice samobieżne M109. Norweski sprzęt dla Ukrainy

Samobieżna haubica M109 to najpopularniejsza haubica na świecie, strzelająca pociskami kalibru 155 mm . Pierwsze egzemplarze tej broni weszły do służby w 1963 roku, a od tego czasu M109 odniosła znaczny sukces eksportowy – została kupiona przez około 30 państw.

M109 to samobieżna haubica, wyposażona – w zależności od wersji – w różne odmiany armaty kalibru 155 mm, umieszczonej w obrotowej wieży. Ponad 60 lat rozwoju tej konstrukcji sprawiło, że w służbie na całym świecie znajdują się haubice M109 w bardzo wielu wersjach, o zróżnicowanych danych technicznych i nierównych możliwościach.

Służące w amerykańskiej armii haubice M109A6 Paladin (i późniejsze wersje) to sprzęt nowoczesny, o możliwościach i zasięgu ognia porównywalnych z innymi, współczesnymi haubicami, jak niemiecka Panzerhaubitze 2000 czy polski Krab .

Używana (i aktualnie wycofywana) przez Norwegię wersja M109A3 to sprzęt znacznie starszy , który swoją specyfikacją odstaje już od światowej czołówki .

Cechą, która wyróżnią tę broń, jest wydłużona – względem wcześniejszych wersji – lufa, mająca długość 39 kalibrów. Pozwoliło to na zwiększenie zasięgu strzału z 14,6 (w wersji z lufą o długości 23 kalibrów) do ponad 18 km. To znaczna zmiana, ale nie zapewnia przewagi nad współczesnymi, rosyjskimi systemami artyleryjskimi, jak 2S3 Akacja, które mogą strzelać na podobną odległość.