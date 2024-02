Starlink w rękach Rosjan. Ukraińcy alarmują o nielegalnym dostępie

Starlink to innowacyjny projekt firmy SpaceX, którego celem jest dostarczanie internetu satelitarnego w każdym miejscu na Ziemi – kluczową rolę odgrywają satelity krążące wokół Ziemi i same terminale do odbioru sygnału. Rozwiązanie sprawdza się w wielu miejscach na świecie bez tradycyjnej infrastruktury sieciowej.