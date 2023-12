Rosyjska Flota Czarnomorska. Goliat w starciu z Dawidem

Rosjanie są zmuszeni przesuwać swoje okręty na wschód, rozbudowując dla nich port Oczamczyra aż w Abchazji, na wschodnim wybrzeżu Morza Czarnego. Nie znaczy to jednak, że zostali na Morzu Czarnym pokonani.

Flota Czarnomorska przez lata była najsłabszą spośród rosyjskich flot morskich (przed śródlądową Flotą Kaspijską). Choć Rosja podejmowała próby modernizacji swojej marynarki wojennej, wprowadzanie do służby kolejnych, nowych jednostek przebiegało zbyt wolno, by zapobiec erozji jej możliwości, postępującej wraz z rosnącym wiekiem okrętów, z których wiele pamiętało jeszcze czasy Związku Radzieckiego.

Proces ten był widoczny także w przypadku Floty Czarnomorskiej, która jednak – co warte odnotowania – w ostatniej dekadzie otrzymała wiele nowych okrętów różnych klas, w tym aż sześć nowych okrętów podwodnych projektu 636.3, wcielanych do służby od 2014 roku, które dołączyły do starego, ale zmodernizowanego okrętu B-871 Ałrosa.