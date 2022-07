Wyjątkowa broń dla Ukrainy. Niemcy dostały zamówienie na 100 PzH 2000

Byłby to największy z dotychczasowych ukraińskich kontraktów na lufowe systemy artyleryjskie zachodniej produkcji. Wcześniej mieliśmy już kontrakt na 60 armatohaubic AHS Krab z Polski oraz na osiem sztuk Zuzana 2 ze Słowacji.

Okazało się to strzałem w przysłowiową dziesiątkę, ponieważ system, którego seryjna produkcja ruszyła w 1996 roku, znacząco przewyższał rynkowych konkurentów. Nowość została zakupiona przez Niemcy, Włochy, Holandię, Katar, a używane sztuki pozyskały też Litwa i Chorwacja. Teraz do tego grona dołącza Ukraina, która po zrealizowaniu kontraktu będzie miała więcej PzH 2000 niż Niemcy.

PzH 2000 to ciężka samobieżna artyleria na podwoziu gąsienicowym o masie 57 ton, ale dzięki silnikowi o mocy 1000 KM jest wysoce mobilna i może mogąc osiągnąć nawet 60 km/h na drodze. Załogę standardowo stanowi pięciu żołnierzy, ale w sytuacji krytycznej wystarczy trzech. Ci mają, jak zwykle bywa w zachodnich rozwiązaniach dużo miejsca. Zachodnie systemy w porównaniu do wschodnich cechują się dalece większą troską o dobrobyt załogi. Z tego względu w PzH 2000 znajdziemy też wydzielone miejsca na rzeczy osobiste żołnierzy czy klimatyzację.

PzH 2000 jest wyposażona w automat ładowania pocisków, a ładowniczemu pozostaje tylko ręczne włożenie stosunkowo lekkiego ładunku miotającego. Ten może być różny w zależności od dystansu, rodzaju pocisków czy warunków atmosferycznych co znacząco utrudnia zaprojektowanie automatycznego mechanizmu. PzH 2000 może prowadzić ostrzał na dystansie 40 - 67 km (w zależności od stosowanej amunicji) z intensywnością do 10 strz./min oraz jest w stanie oddać szybką trójstrzałową salwę w 10 sekund.

Ponadto jak na nowoczesną armatohaubicę przystało PzH 2000 może strzelać w trybie MRSI (multiple round simultaneous impact), w którym pociski są wystrzeliwane pod różnym kątem i przy różnych ładunkach prochowych. Ponadto poza warunkami pogodowymi uwzględnia się tutaj nawet działanie siły Coriolisa, a w efekcie do pięciu pocisków spada na cel dokładnie w tym samym czasie. Warto zaznaczyć, sporo konkurentów w tym Krab jest przynajmniej wedle danych producenta w stanie wystrzelić tylko trzy pociski.

Ponadto PzH 2000 jest w stanie zająć lub opuścić pozycję strzelecką w mniej niż minutę, a załadunek 60 gotowych do wystrzelenia pocisków trwa zaledwie 12 minut. Jest to niezwykle ważne, ponieważ jak pokazuje trwająca na wschodzie wojna, niezbyt ruchoma artyleria jest szybko niszczona.

Wygląda na to, że Ukraińcy wykorzystali możliwość przetestowania na froncie różnych nowoczesnych systemów artyleryjskich, spośród których to właśnie PzH 2000 może sprawować się najlepiej. Jest to też kontrakt dekady dla niemieckiego KMW, które cierpiało ze względu ograniczone zakupy ciężkiego sprzętu.