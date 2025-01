Ukraiński MiG‑29 w akcji. Bombarduje Rosjan z punktową precyzją

Ukraińscy mają bardzo ograniczone możliwości użycia lotnictwa, ale mimo to starają się go używać jak najbardziej efektywnie. Aktualnie w najlepszym stanie Ukraińscy mają garstkę samolotów F-16 oraz pozostałości floty maszyn MiG-29 odmłodzonej egzemplarzami przekazanymi przez Polskę i Słowację .

Głównym założeniem Francuzów było pozyskanie środka rażenia o zasięgu ponad 10 km i potężnej sile dla samolotów Rafale przeznaczonego do atakowania obiektów podczas lotu na niskim pułapie. Taka taktyka sprawia, że można skutecznie wykorzystywać samoloty z ograniczonymi cechami stealth do ataku na silnie bronione obiekty nawet w obecnych czasach. Dzieje się tak ze względu na tzw. horyzont radiolokacyjny ograniczający zasięg naziemnych radarów do około 40 km dla nisko lecących obiektów.

Bomba AASM Hammer z dopalaczem rakietowym zrzucona z wykorzystaniem manewru TOSS (samolot gwałtownie się wnosi tuż przed zrzuceniem bomb, a następnie ponownie nurkuje po ich zrzuceniu) umożliwia rażenie celów na dystansie nawet 15 km co jest niewykonalne dla zwykłych JDAM-ER i podobnych. To sprawia, że samoloty mogą atakować obiekty, które są zabezpieczone systemami typu Pancyr-S1 , z bezpiecznego dystansu, z czego skrzętnie korzystają Ukraińcy.

Ponadto bomby AASM Hamer występują w trzech wersjach naprowadzania, co zapewnia ogromną elastyczność użycia. Podstawą jest moduł naprowadzania INS i GPS z dokładnością do kilku metrów, aczkolwiek zagłuszanie może tę precyzję zmniejszyć . Nie będzie problemem przy np. bombie 900-kilogramowej, ale dla 225-kilogramowej już tak.

Z kolei dwa kolejne sposoby naprowadzania zapewniają już punktową precyzję trafienia nawet wobec ruchomych obiektów . Do wyboru jest głowica naprowadzająca się na odbitą wiązkę lasera, ale tutaj samolot lub np. współpracujący z nim dron musi oświetlać cel wiązką lasera aż do chwili trafienia.

Najlepszą, ale także najdroższą opcją jest głowica optoelektroniczna widząca termiczny obraz celu, a pokładowy układ oparty determinuje czy obraz jest zgodny z wgranymi danymi. Jeśli wszystko się zgadza, to bomba samodzielnie śledzi i atakuje obiekt kiedy to już pilot samolotu jest już bardzo daleko. Z tego względu jest to bomba typu "odpal i zapomnij". Są to najnowsze bomby na wyposażeniu ukraińskiego lotnictwa.