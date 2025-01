Zabójcze szafki nocne. Rosjanie narzekają na "miauczące pułapki"

Rosyjscy żołnierze w wywiadzie dla rosyjskiej telewizji bardzo narzekają na ukraińskie "miauczące pułapki". Warto brać pod uwagę, że większość materiałów jest w niej propagandowa . Jak przedstawia Rosjanin, są to granaty lub miny umieszczone np. w szafkach nocnych na świeżo zdobytym terenie, do których podłączony jest głośnik odtwarzający nagrane miauczenie kota.

Z tego względu sporo zołnierzy jeśli słyszy gdzieś kota, to stara się go odnaleźć i mu pomóc co zdają się wykorzystywać niektórzy Ukraińcy. Samo minowanie przedmiotów nie jest niczym zaskakującym podczas tej wojny, ponieważ identycznie robili Rosjanie wycofujący się np. z Buczy, gdzie minowane były nawet zabawki dla dzieci.