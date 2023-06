Każdy strzał celny. PGK zmienia zwykły pocisk 155 mm w amunicję precyzyjną

M1156 PGK (Precision Guidance Kit) to zestaw części, zmieniający zwykłe pociski artyleryjskie w broń precyzyjną. Pod względem zasady działania przypomina zestaw JDAM , który zmienia zwykłe, swobodnie spadające bomby w bomby kierowane.

PGK umieszcza się z przodu pocisku, w miejscu zwykłego, wkręcanego w skorupę zapalnika. Zestaw zawiera moduł GPS a także niewielkie powierzchnie aerodynamiczne, pozwalające na sterowanie pociskiem w locie (znajdują się one w osłonie, która przed strzałem jest zdejmowana). Dodatkowe źródło zasilania nie jest potrzebne – do pracy wystarczy energia wytwarzana przez generator podczas lotu pocisku.

Tak zmodyfikowany pocisk zapewnia skokowy wzrost celności artylerii, a zarazem jest – jak na broń precyzyjną – bardzo tani. Koszt zestawu i pocisku to około 9-11 tys. dolarów, gdy np. M982 Excalibur kosztuje ponad 100 tys. Pierwsze egzemplarze PGK weszły do służby w 2015 roku.

Wynik ten można uznać za rewelacyjny, gdy zestawimy go ze zwykłymi pociskami, jak M549, dla których przy maksymalnym zasięgu CEP (kołowy błąd trafienia) wynosi ponad 260 m. Tłumacząc wojskowe standardy na bardziej zrozumiałe przykłady oznacza to, że połowa pocisków wyląduje do 260 metrów od celu, a połowa jeszcze dalej.