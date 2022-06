Niemiecka mina widmo. Tak niszczy rosyjski cel w Ukrainie

Jest to konstrukcja wywodząca się z końcówki zimnej wojny, ponieważ prace nad nią TDW GmbH rozpoczęło jeszcze w latach. 80., a do wyposażenia Bundeswehry trafiła w 1990 roku. Jest to najnowsza generacja środków min przeciwpancernych, które można rozstawić na poboczach w krzakach, co ułatwia pilnowanie dróg utwardzonych. Ponadto mina dezaktywuje się po wyczerpaniu zasilania, toteż nie stanowi ona już ogromnego zagrożenia po zakończeniu konfliktu.