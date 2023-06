Czołgi Leopard 2A4 używane w kontrofensywie. Straty są nieuniknione

Nagranie z rosyjskiego tym razem faktycznie przedstawia zniszczony lub uszkodzony czołg Leopard 2A4 należący do ukraińskiego zgrupowania działającego w okolicy miejscowości Novopokrovka. Warto zaznaczyć, że w przeciwieństwie do wcześniejszych raportowanych przez Rosjan czołgów Leopard 2, którymi okazały się kombajn oraz opryskiwacz rolniczy , ten przypadek jest niestety prawdziwy.

Atakująca strona zawsze ma utrudnione zadanie oraz tamtejszy teren nie zapewnia żadnej ochrony bądź ukrycia dla atakujących. W takich warunkach straty w przypadku ataku na ufortyfikowane pozycje są nieuniknione i kluczową kwestią będzie to czy Ukraińcy osiągnęli swoje cele operacyjne, na co należy poczekać.

Zapewnia to znacznie większą przeżywalność załogi w przypadku trafienia niż w czołgach radzieckiej/rosyjskiej produkcji, gdzie trafienie magazynu amunicyjnego oznacza natychmiastową śmierć załogi w bardzo widowiskowy sposób .

Z dostarczonych lub obiecanych Ukrainie 88 czołgów Leopard 2 najliczniejsze są wersje Leopard 2A4 reprezentujące poziom technologii pancernej z lat 80. XX wieku. Były to najlepsze czołgi europejskich członków NATO, które miały zwalczać najnowsze radzieckie czołgi T-72B czy T-80.

Nie są to więc najnowsze maszyny, ale z nawiązką poradzą sobie z większością tego co Rosja dysponuje i zagrożenie mogą stanowić tylko coraz rzadziej widywane najnowsze czołgi pokroju T-90M, T-80BWM czy T-72B3M. Ponadto czołgi Leopard 2A4 mają też bardziej zaawansowany, niż ma to miejsce w większości czołgów z rodziny T-72 i T-80 system kierowania ogniem z termowizją oraz cześć państw dysponujących czołgami Leopard 2A4 dokonała ich modernizacji.