Zapora w Nowej Kachowce. Powódź to niejedyne niebezpieczeństwo

Najbardziej popularne są jednak klasyczne miny przeciwpancerne TM-62. Są to bardzo proste konstrukcje zawierające 7 kg trotylu, który jest detonowany przez zapalnik naciskowy MWCz-62. Ten w zależności od wariantu do detonacji potrzebuje nacisku od około 200 kg do 500 kg, co z nawiązką wystarczy na bojowe wozy piechoty z rodziny BMP, transportery z rodziny BTR lub MT-LB.