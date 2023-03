HMMWV jako łowca rosyjskich czołgów. Z pociskiem TOW-2B to możliwe

Do Ukrainy trafiły przeciwpancerne pociski kierowane TOW, ale nie było konkretów co do wersji. Mogły to być zarówno stare jak i nowsze warianty i wygląda, że Ukraina dostała lepsze sztuki zdolne bezproblemowo zniszczyć prawie wszystkie czołgi Rosji. Wyjaśniamy co potrafi będący najpewniej kolejnym koszmarem Rosjan pocisk TOW-2B.