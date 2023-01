Niemiecka pomoc dla Ukrainy. Berlin przekazuje czołgi saperskie Keiler

Powoduje to detonację lub odrzucenie min znajdujących się na drodze pojazdu. Głębokość takiego trałowania sięga 25 cm, a w czasie jednego przejazdu MiRPz Keiler oczyszcza pas gruntu o szerokości 4,7 metra. Szybkość trałowania zależy od rodzaju podłoża i waha się od ok. 4 km/h dla twardego gruntu do ok 300 m/h dla miękkiego podłoża albo piasku.