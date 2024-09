Zdobywają czołg za czołgiem. Bolesne straty Rosjan pod Kurskiem

Rosja wedle szacunków CSIS jest w stanie obecnie produkować do 60-90 czołgów T-90M rocznie oraz inne źródła wskazują na produkcję do 150 czołgów T-80BWM rocznie. Warto jednak zaznaczyć, że w przypadku tych drugich są to modyfikowane wersje T-80B/BW, których Rosja w składach ma coraz mniej.

Czołgi T-80BWM to drugie po T-90M najlepsze maszyny Rosjan bazujące na poradzieckich czołgach T-80BW . Były one działem zakładów im. Małyszewa w Charkowie będącym ewolucją rewolucyjnych czołgów T-64 . Wariant T-80BWM jest przez Rosjan produkowany od 2017 roku poprzez przebudowę połączoną z remontem starszych maszyn .

W sieci są nagrania jak T-80BWM potrafi przetrwać nawet atak roju dronów FPV, a jego sygnatura termiczna potrafiła mylić głowice Javelinów, przez co te trafiały np. w silnik. T-80BWM w przeciwieństwie do większości rosyjskich konstrukcji jest wyposażony w turbinę gazową zapewniającą maksymalny moment obrotowy w praktyce od zera, przez co czołgi te zyskały miano "latającego". Ta jednak poza zapewnieniem bardzo dobrej mobilności ma wady, do których należą znacznie gorętsze niż w dieslu spaliny oraz trudniejsza obsługa.