Ukraiński MiG‑29 podczas ataku. Przenosi unikatowe bomby

Do atakowania Rosjan są wykorzystywane np. bomby kierowane JDAM-ER, ale dużo lepszym i bezpieczniejszym narzędziem są wyjątkowe francuskie bomby AASM Hammer . Umożliwiają one w przeciwieństwie do zwykłych bomb szybujących zrzucenie na bardzo niskim pułapie oferując przy tym znaczny zasięg.

Jeśli połączymy to z faktem, że francuskie bomby umożliwiają trafienie celu z dokładnością do 1 metra oraz nadają się do zwalczania nawet ruchomych obiektów to powstaje potężna broń. Co ważniejsze działają one (przy zastosowaniu odpowiednich głowic naprowadzających) nawet przy oddziaływaniu rosyjskich systemów walki elektronicznej z którymi zwykłe bomby JDAM mają problem.