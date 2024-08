Cenny łup Ukraińców w obwodzie kurskim. Już holują go do siebie

T-90M do cenny Rosyjski czołg. Nie tylko ze względów militarnych, ale również finansowych. Szacuje się, że jeden egzemplarz tego czołgu kosztuje ok. 4,5 mln dolarów. Jest on nazywany "dumą Putina". Rosyjski prezydent osobiście doglądał produkcji prototypów, a w przemowach zdarzało mu się podkreślać, że jest to "najlepszy czołg na świecie".