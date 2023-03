Rosyjskie braki kadrowe. Zmobilizowani trafiają do czołgów T-90M i w nich giną

Do tej listy problemów dochodzą braki kadrowe, które sprawiają, że na front trafiają zmobilizowani zaledwie po zaledwie dziesięciu dniach szkolenia. Ci dostają nie tylko najgorzej klasy sprzęt, ale jak w poniższym przypadku zdarzają się przypadki obsadzenia zmobilizowanymi nowoczesnych czołgów T-72B3 oraz T-90M. Poniższy zmobilizowany Rosjanin przeżył na froncie trzy miesiące.

Rosjanie przywracają do służby pamiętające czasy ZSRR czołgi T-72AW/B i T-80BW z końca ZSRR i sięgają nawet po jeszcze starsze T-62, ale te ze względu na brak termowizji są faktycznie ślepe. Co innego to zmodernizowane czołgi T-72B3 produkowane od 2011 roku będące najliczniej występującym rosyjskim czołgiem z nowoczesną francuską termowizją. Rosjanie mieli ich około 1150 sztuk przed wojną (pytanie ile proc. było sprawne), z czego przynajmniej 292 sztuki zostały utracone wedle danych z oryxspioenkop.com.