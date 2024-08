Jednym ze sprzętów przejętych przez Ukraińców jest czołg T-90M, który obecnie uczestniczy w ukraińskiej inwazji na obwód kurski. Portal Militarny na swoim oficjalnym koncie na Facebooku zwrócił uwagę, że jest to pojazd z "oznaczeniem szybkiej identyfikacji w postaci białego trójkąta". Podobne oznaczenia nosi inny, ukraiński sprzęt wojskowy, który został przerzucony do obwodu kurskiego. Co wiadomo o czołgach T-90M?