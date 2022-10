Zajrzeli do irańskiego drona. Niewiarygodne, co w nim znaleźli

Mohajer-6 to urządzenie wielozadaniowe typu ISTAR (ang. Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, and Reconnaissance). Służy do rozpoznania, obserwacji czy uderzeń. Dron został zaprojektowany w 2017 r., a jego masowa produkcja rozpoczęła się rok później. Jak pisaliśmy na naszych łamach, drony Mohajer-6 irańskiej produkcji pojawiły się 23 września nad Odessą. Oprócz nich w Ukrainie widziano też irańskie bezzałogowce Shahed-136. Zdaniem obrońców, do tej pory udało się już zestrzelić ponad 200 takich maszyn.