Rosja otrzyma wsparcie. Mowa o setkach dronów

Doradca Białego Domu ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan poinformował, że Rosja stara się pozyskać setki dronów obserwacyjnych i bojowych z Iranu, jak donosi The New York Times. Urządzenia mają trafić do Ukrainy, a wiele wskazuje na to, że Iran przygotowuje się do szkolenia rosyjskich żołnierzy z ich obsługi.