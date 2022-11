Służy on do niszczenia zarówno rakiet, jak i pocisków artyleryjskich. Iron Beam może także niszczyć drony – zwłaszcza prostsze, niewymagające cele, jak choćby masowo stosowane przez Rosjan irańskie skrzydlate pociski Shahed-136. Laser bojowy łączy wysoką skuteczność z niską ceną eksploatacji, sprowadzającą się do kosztu zużytego prądu – ok. 3,5 dol. za strzał.