Kolejna Warszawianka w rosyjskiej służbie. Będzie uzbrojona w pociski Kalibr

Choć opracowano już ich następcę (okręty projektu 677 Łada), to uznawane za wyjątkowo ciche, a tym samym trudne do wykrycia Warszawianki nadal są produkowane. Co więcej, dzięki uzbrojeniu w nową broń – pociski przeciwokrętowe Kalibr – zyskały zupełnie nowe możliwości.

Jest to rozbudowany, przeznaczony dla różnych platform i celów system uzbrojenia. W przypadku okrętów podwodnych nosi on nazwę Kalibr-PŁ (w wersji eksportowej Club-S), a pociski są wystrzeliwane spod wody za pomocą wyrzutni torped. Pociski te mogą być także wystrzeliwane z pionowych wyrzutni.

W zależności od rodzaju celu mogą to być pociski przeciwokrętowe 3M54 o zasięgu do ok. 660 km, pociski manewrujące 3M14 przeznaczone do atakowania celów lądowych (zasięg do 2500 km) czy dedykowane walce z okrętami podwodnymi rakietotorpedy 91R1.