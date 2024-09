Wojna z Rosją trwa. Ukraina potrzebuje F‑16 jak powietrza. Dania dostarczy kolejną partię

Te okazały się bardzo skuteczne w polowaniu na drony i pociski manewrujące, ale niestety F-16 jest za mało w stosunku do potrzeb. Co gorsza, już jeden F-16 został stracony, powodując znaczące osłabienie możliwości ukraińskiego lotnictwa. Jednakże do końca 2024 roku do Ukrainy trafi druga partia samolotów z Dani, co w połączeniu z potencjalną dostawą reszty polskich MiG-ów będzie bardzo znaczącym wzmocnieniem potencjału Ukrainy.