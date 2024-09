Polska odda Ukrainie kolejne samoloty? Odważna deklaracja ministra

"Przekazaliśmy Ukrainie do tej pory ok. 400 czołgów PT-91 Twardy, niektóre z nich, słyszę, także walczą już w obwodzie kurskim. Przekazaliśmy 50 armatohaubic samobieżnych Krab, przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe Piorun i elementy obrony przeciwlotniczej. Rozważamy przekazanie kolejnych opcji sprzętu, w tym być może samolotów MiG-29, które są potrzebne dzisiaj do obrony nieba" - stwierdził minister.

MiG-29 to myśliwiec frontowy, którego początki historii sięgają czasów ZSRR. Jest produkowany od 1983 r. Maszyna napędzana przez dwa silniki Klimow RD-33 jest w stanie rozpędzić się do prędkości maksymalnej sięgającej 2,3 Ma (to ponad 2400 km/h). Jednocześnie MiG-29 może operować na pułapie do 17,5 km. Jego zasięg z podstawowym zbiornikiem paliwa to ok. 1750 km (z dodatkowymi zbiornikami wzrasta do 2100 km).