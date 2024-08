Perfekcyjna zasadzka. Rosyjski Su‑25 zestrzelony przez Ukraińców

Su-25 (w kodzie NATO Frogfoot, pol. "żabia stopa") są jednymi z najczęściej pojawiających się nad Ukrainą samolotów. Służą rosyjskiej armii głównie jako maszyny do wspierania wojsk lądowych z powietrza, nierzadko biorą udział w walkach w pierwszej linii frontu . Z tego powodu, co ponownie się potwierdziło, są narażone na częsty ostrzał ze strony Ukraińców.

To zaprojektowane pod koniec XX w. w biurze konstrukcyjnym Suchoja dwusilnikowe, jednomiejscowe samoloty szturmowe . Każdy Su-25 mierzy ponad 15 m długości i przy wadze ok. 9,5 t potrafi osiągać prędkość do 950 km/h. Maksymalny pułap, na jakim może operować, to z kolei 7 tys. m.

Podstawowe uzbrojenie tego samolotu szturmowego stanowi działko GSz-30-2 kal. 30 mm. Jest on jednak przystosowany również do przenoszenia uzbrojenie podwieszanego (o wadze do 4 t) w postaci bomb o masie do 500 kg, niekierowanych i kierowanych pocisków rakietowych oraz pocisków powietrze-powietrze do samoobrony.