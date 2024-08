Debiut ukraińskich F‑16. Zmasowany atak Rosjan mógł skończyć się dużo gorzej

Te ostatnie służyły za tło mające utrudnić ukraińskiej obronie przeciwlotniczej zwalczenie trudniejszych celów oraz służą do mapowania aktywności Ukraińców . Co ciekawe jeden z nich zabłądził i znalazł się nad Polską .

Pociski z rodziny Ch-101 są przystosowane do lotu na niskiej wysokości często w oparciu o np. zagłębienia terenu w postaci wąwozów czy koryt rzecznych. To w połączeniu z konstrukcją mającą cechy stealth, znacznie utrudnia polowanie na nie za pomocą naziemnej obrony przeciwlotniczej. Fizycznie na całej granicy Ukraińcy musieliby w praktyce rozstawić radary co około 40 km ze względu na tzw. horyzont radiolokacyjny.