W przyszłości zasiądzie za sterami polskich F‑35. Pilot mówi, co dają nam te maszyny

Prezentacja pierwszego polskiego myśliwca F-35A w Forth Worth nie jest jednoznaczna z rozpoczęciem dostawy tych maszyn do Polski. Te najprawdopodobniej rozpoczną się w 2026 r. i potrwają aż do 2030 r. Rocznie do Polski ma trafiać do 6 do 8 egzemplarzy. Zanim jednak maszyny przylecą do kraju, będą uczestniczyły w szkoleniach zorganizowanych na terenie Stanów Zjednoczonych. Ważną częścią wzmacniania polskich sił powietrznych przez dostawy nowych maszyn są bowiem szkolenia pilotów, techników, czy osób zaangażowanych w obsługę techniczną, a także przygotowanie odpowiedniej infrastruktury.