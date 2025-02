Tajemnicze struktury na dnie Rowu Japońskiego. Zmieściłby się tam Mount Everest

Rów Japoński osiąga głębokość około 9 kilometrów, więc na jego dnie zmieściłby się najwyższy szczyt na Ziemi - Mount Everest , liczący 8848 m n.p.m. Rów jest częścią tzw. ognistego pierścienia Pacyfiku. W tym rejonie ruchy płyt tektonicznych regularnie wywołują trzęsienia ziemi oraz tsunami , co zwróciło uwagę geologów i biologów na to miejsce.

Ten podwodny kanion charakteryzuje się ekstremalnymi warunkami – ogromnym ciśnieniem, zimnem i mrokiem. Pomimo tego, życie kwitnie na dnie Rowu Japońskiego . Naukowcy z różnych krajów, współpracujący pod przewodnictwem badaczy z Finlandii, odkryli wiele form życia, które przystosowały się do tych surowych warunków i potrafią rozbić osady morskie.

Zespoły badawcze zauważyły liczne głębinowe organizmy, które ryją w osadach i tworzą zaawansowane struktury. Jak odkryli naukowcy, te stworzenia ewoluowały, aby zbierać składniki odżywcze z mułu, co umożliwia im przetrwanie. To sprawka stworzeń, które zaadaptowały się do ciężkich warunków. Roi się tam od głębinowych istot, które ryją zawiłe nory i tunele.