Samoloty F‑16 już w Ukrainie. Jest oficjalne potwierdzenie i wideo

Do wystąpienia dołączono krótki film z przemówieniem prezydenta, na którym widać F-16 (nie więcej niż dwa jednocześnie) z ukraińskimi oznaczeniami. Samoloty są uzbrojone w pociski powietrze powietrze krótkiego zasięgu AIM-9 Sidewinder, średniego zasięgu AIM-120 AMRAAM i mają pod skrzydłami dodatkowe zbiorniki paliwa .

Na jednym z ujęć widać także nietypowy - bo bardzo nowoczesny - dodatek. Jest nim zasobnik do walki radioelektronicznej ECIPS/CJS, który znacząco zwiększa szanse samolotu na przetrwanie.

Samoloty przekazane Ukrainie to maszyny w starszej wersji F-16AM/BM, a entuzjazm związany z ich przekazaniem jest od miesięcy studzony przez ekspertów. Specjaliści zwracają uwagę, że nawet kilkadziesiąt samolotów może nie wpłynąć w istotny sposób na losy wojny, a Rosjanie mieli dość czasu, by przygotować się do walki z zachodnimi maszynami.